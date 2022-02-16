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    16 февраля 2022, 12:10

    Вирусолог допустил появление новых штаммов коронавируса

    Артур Блянихов

    Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн обсудил с порталом News.ru вероятность появления новых штаммов коронавируса.

    По словам Альтштейна, вероятность появления новых штаммов существует, но она невелика.

    «Во-первых, этому препятствует вакцинация. Сейчас уже мир в значительной степени привился — около 50%, много людей переболели», — заметил специалист.

    Он напомнил, что за два года пандемии появились четыре самых распространенных штамма — уханьский, британский, «дельта» и «омикрон». При этом в мире нашли целый ряд штаммов, которые не получили распространения.

    «Мы уже не те, что были два года назад», — добавил собеседник издания.