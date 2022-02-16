Вирусолог допустил появление новых штаммов коронавируса

Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн обсудил с порталом News.ru вероятность появления новых штаммов коронавируса.

По словам Альтштейна, вероятность появления новых штаммов существует, но она невелика.

«Во-первых, этому препятствует вакцинация. Сейчас уже мир в значительной степени привился — около 50%, много людей переболели», — заметил специалист.

Он напомнил, что за два года пандемии появились четыре самых распространенных штамма — уханьский, британский, «дельта» и «омикрон». При этом в мире нашли целый ряд штаммов, которые не получили распространения.

«Мы уже не те, что были два года назад», — добавил собеседник издания.