Вирусолог: домашние животные заражаются коронавирусом от людей

«Домашние животные заражаются от людей. В семье живет кошка, она заразилась. Это значит, что в этой семье есть вирус, кто-то уже инфицирован», — пояснил специалист.

По его словам, когда заражается кошка, то это внутрисемейная инфекция. Кошка живет дома, нигде не бегает, поэтому заразиться может только от хозяев. Альтштейн обозначил, что именно человек является главным переносчиком коронавирусной инфекции.