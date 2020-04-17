Вирусолог дал рекомендации по поводу ношения масок

По словам вирусолога, маска защищает от слюны, которую заболевший человек распространяет при разговоре, чихании или кашле.

«Если вы идете на работу и проходите через парк, конечно, если никого нет, снимите, сдвиньте маску, подышите свежим воздухом», — сообщил врач.

Бактерии могут передавать по воздуху при разговоре. Если человек молчит, то опасности он не представляет. «Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса», пояснил Зуев.