Вирусолог дал прогноз по эпидемии коронавируса

По его словам, «когда наступит пик болезни с уверенностью сказать сложно».

«Нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса», — уточнил вирусолог.

Также Альтштейн полагает, что эпидемия закончится к лету: «в мае, во второй половине мая».

Ранее стало известно, что в России появилась разработанная врачами и учеными онлайн-программа «Стоп коронавирус». С ее помощью жители смогут пройти тест, который оценит риск заражения инфекцией. Через приложение можно записаться к врачу или вызвать его на дом. Программа будет работать на основе мобильного приложения «Здоровье.ру». Пользователь сможет зайти в программу, пройти тестирование и узнать результат о риске инфицирования коронавирусом. В том же приложении можно будет получить личные рекомендации, нужно ли обращаться к медикам.