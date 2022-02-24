Вирусолог Чумаков предупредил о возможных необратимых последствиях ковида для почек

COVID-19 оказывает серьезное влияние на почки, особенно это опасно для людей с хроническими почечными заболеваниями. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог, профессор Петр Чумаков.

Почечным хроникам нужно быть особенно осторожными, поскольку последствия заболевания могут быть необратимыми, вплоть до отказа почек.

«Например, когда есть камни, кисты большие, поликистоз, когда много разных кист, полных жидкости. Любое воспалительное заболевание в почках грозит очень серьезными последствиями, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать. Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников», — сказал Чумаков.