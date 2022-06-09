Вирусолог Чумаков посоветовал продолжать прививаться от COVID-19

Коронавирус постепенно отступает. Однако это не значит, что нужно прекращать вакцинироваться. Таким мнением поделился доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Петр Чумаков. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист пояснил, что постепенно нужно начать прививать детей и подростков. По его словам, в дальнейшем именно дети могут стать распространителями вируса.

«Впереди еще, возможно, будет несколько небольших волн. Поэтому очень нежелательно, чтобы дети явились источником для распространения вируса. Сами они болеть тяжело не будут. Но, по крайней мере, как резервуары, как передатчик инфекций могут выступать», — пояснил специалист.