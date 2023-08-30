Здоровье 30 августа 2023, 12:17 Вирусолог Чепурнов усомнился в массовом распространении легионеллеза

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Легионеллез, который характеризуется поражением легких и центральной нервной системы, вряд ли может вызвать пандемию. Об этом сообщил профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru.

Ранее вспышку инфекции зафиксировали на юге Польши, сейчас она распространяется на другие регионы. По словам специалиста, никакого превращения заболевания в эпидемию не будет при условии соблюдения элементарных мер.

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Вирусолог отметил, что чаще всего инфекция появляется в зданиях с мощной системой кондиционирования.