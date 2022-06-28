Вирусолог Чепурнов рассказал об опасности конго-крымской лихорадки

Вирусолог Александр Чепурнов уверен, что новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки опасен. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что это уже известная инфекция, которая может привести к неприятным последствиям. Лихорадка способна спровоцировать ДВС-синдром, который бывает смертельным.

«Такая лихорадка относится к геморрагическим заболеваниям, потому что вызывает нарушения коагуляционного каскада. Это развитие реакции свертывающей крови», — пояснил Чепурнов.