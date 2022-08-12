Вирусолог Чепурнов предупредил об опаснейшем варианте коронавируса

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук Александр Чепурнов заявил, что ученые опасаются появления опаснейшего варианта коронавируса. Об этом сообщил Ura.ru.

Он отметил, что новыми опасными видами вируса могут стать его перекресты с коронавирусами 2002 и 2012 годов.

«С самого начала вызывало опасения у специалистов то, чтобы из природы COVID-19 не надергал чего-то нехорошего, первых коронавирусов, которые были куда тяжелее. Чтобы не произошли рекомбинации (перекреста — ред.), допустим, „омикрона“ и SARS-CoV, который появился в 2002 году и наверняка еще существует где-то в мышах. Или фрагмента MERS-CoV, верблюжьего коронавируса, который был в 2012 году», — сказал Чепурнов.

Вирусолог подчеркнул, что самое страшное, чтобы не произошло никаких перекрестов, поскольку летальность у прежних коронавирусов была достаточно высокой.