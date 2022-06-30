Вирусолог Чепурнов предположил, откуда в РФ появился новый штамм лихорадки

Новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) обнаружили на юге России. Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, с чем может быть связано такое явление. Об этом сообщили Nation News.

Эксперт подчеркнул, что впервые данное заболевание обнаружили в 1945 году. По его словам, переносчиками лихорадки являются клещи, обитающие на животных. Чепурнов заявил, что влияние на появление нового штамма могли оказать ученые, которые работали в украинских биолабораториях.

«Занимались ли им украинские вирусологи? Потому что появление штамма, который содержит больше сходства с африканскими вариантами, может быть связан как раз с интересом, который проявлялся. Начиная от переносчиков и заканчивая работой над милитаризацией природных вариантов», — отметил специалист.