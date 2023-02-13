13 февраля 2023, 11:28
Вирусолог Чепурнов оценил риски распространения холеры в России
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают высокие риски заболеваемости холерой в мире. О том, какую опасность представляет эта инфекции для России, рассказал доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru.
По словам специалиста, в стране существуют довольно эффективные способы лечения холеры в виде антибиотиков, поэтому риски распространения инфекции на территории России практически отсутствуют.
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Также врач отметил, что холеру можно предотвратить при помощи существующих отечественных вакцин.
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