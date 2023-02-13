Здоровье 13 февраля 2023, 11:28 Вирусолог Чепурнов оценил риски распространения холеры в России

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают высокие риски заболеваемости холерой в мире. О том, какую опасность представляет эта инфекции для России, рассказал доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, в стране существуют довольно эффективные способы лечения холеры в виде антибиотиков, поэтому риски распространения инфекции на территории России практически отсутствуют.

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Также врач отметил, что холеру можно предотвратить при помощи существующих отечественных вакцин.

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