Вирусолог Бутенко рассказал, что риск заразиться конго-крымской лихорадкой крайне низкий

Вирусолог Александр Бутенко заявил, что риск заражения конго-крымской лихорадкой очень низкий, сообщила Pravda.Ru.

Он отметил, что в России этот вирус встречается в Ставропольском крае, в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и очень редко на Северном Кавказе. Заболевание можно получить через укусы клещей.

«Вообще риск заболевания очень низкий — по имеющимся у нас данным, 0,3% людей заражаются после укусов клещей», — заключил Бутенко.