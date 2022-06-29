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    29 июня 2022, 17:02

    Вирусолог Бутенко рассказал, что риск заразиться конго-крымской лихорадкой крайне низкий

    Дарья Морозова

    Вирусолог Александр Бутенко заявил, что риск заражения конго-крымской лихорадкой очень низкий, сообщила Pravda.Ru.

    Он отметил, что в России этот вирус встречается в Ставропольском крае, в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и очень редко на Северном Кавказе. Заболевание можно получить через укусы клещей.

    «Вообще риск заболевания очень низкий — по имеющимся у нас данным, 0,3% людей заражаются после укусов клещей», — заключил Бутенко.