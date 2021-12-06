Вирусолог Бутенко увидел пользу в появлении «омикрон»-штамма в России

Появление нового «омикрон»-штамма коронавируса в России может привести к положительным результатам. Таким мнением поделился руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко в беседе с «Газетой.ru».

К примеру, из-за «омикрон» —штамма возможно возникновение у населения коллективного иммунитета.

Специалист подчеркнул также, что до сих пор не зафиксировали ни одного летального случая после заражения новым штаммом. По его словам, это может свидетельствовать о том, что болезнь в таком случае протекает в более легкой форме.

«Если „омикрон“ действительно слабо патогенный, и, может быть он отличается структурным отношением, то может сформироваться коллективный иммунитет широкого диапазона действия», — рассказал эксперт.