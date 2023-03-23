Здоровье 23 марта 2023, 15:10 Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, возможна ли эпидемия сибирской язвы среди людей

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В Чувашии зарегистрировали несколько случаев сибирской язвы, но эпидемии этой болезни среди людей быть не может. Об этом RT рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, сибирскую язву практически невозможно передать от человека к человеку. Заражение происходит от инфицированных животных, поэтому поводов для беспокойства нет.

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«Эпидемии сибирской язвы среди людей не бывает. Это болезнь крупного и мелкого рогатого скота, и человек заражается чаще всего от животных. Если, конечно, нет каких-то искусственных причин для этого», — подчеркнул Анатолий Альтштейн.

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Он добавил, что бывает кожная, самая распространенная, и легочная форма заболевания. В первом случае она хорошо лечится антибиотиками, главное, не запускать болезнь. Справиться со второй гораздо сложнее, но встречается она крайне редко.

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