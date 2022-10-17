Вирусолог Альтштейн заявил о спаде заболеваемости ковидом в России | 360°

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Вирусолог Альтштейн заявил о спаде заболеваемости ковидом в России

Вирусолог Альтштейн: заболеваемость ковидом будет снижаться до конца октября

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Заболеваемость ковидом будет снижаться в России до конца октября, но потом может начаться новая волна заражений. Об этом заявил вирусолог, и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Заболеваемость ковидом в России продолжает снижаться и будет снижаться весь октябрь, но не исключено, что затем начнется новая волна», — сказал вирусолог в интервью ТАСС.

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Он добавил, что сейчас количество инфицированных растет во Франции, Германии, Австрии и Италии. В этих странах вторая волна заболеваемости уже началась. При этом Альтштейн отметил, что точные сроки ее появления в России пока сложно назвать. Вторая волна может и вовсе не начаться, так как на данный момент у России «слабые отношения с Европой».

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«Будет ли эта волна значительной? Я, в общем-то, не склонен думать, что это будет такая значительная волна. В целом, эпидемия показывает признаки, намеки на конец», — подчеркнул вирусолог.

Говорит о ее полном завершении еще рано, так как ежедневно в мире коронавирус подхватывают около 400 тысяч человек.

Коронавирус в России и в мире

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