Вирусолог Альтштейн заявил, что переизбыток антител к ковиду не сможет навредить организму

Высокий уровень антител к коронавирусной инфекции не сможет нанести вред организму. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, пределы ставит сама природа, поэтому сверхвысоких титров антител не бывает, передала «Вечерняя Москва».

При этом эксперт отметил, что не нужно обращать внимание на уровень антител перед вакцинацией. А после перенесенной инфекции можно сдать тест на антитела для собственного успокоения.

«Большого смысла в этом нет, но у нас много таких компаний сейчас открылось, которые делают тесты, и, если человек хочет и это ему приятно психологически, то это можно сделать. Но если антител нет, то он начнет беспокоиться, а это лишнее дело», — добавил Альтштейн.

По словам главного инфекциониста Министерства здравоохранения России Владимира Чуланова, определение количества антител является пустым занятием с точки зрения принятия решения о вакцинации. Правильнее всего делать прививку от COVID-19 каждые полгода, как советуют в Минздраве.