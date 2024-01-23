Здоровье 23 января 2024, 18:15 Вирусолог Альтштейн: вирус оспы обезьян обладает низкой патогенностью

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Вирус оспы обезьян обладает низкой патогенностью и передается от человека к человеку только при тесных контактах. Об этом сообщил российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, сильная вспышка заболевания наблюдалась в 2022 году. Летальность была низкая — около 0,2%, затем распространение вируса пошло на спад. Сейчас люди с оспой обезьян быстро выздоравливают, болезнь дальше не распространяется.

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«Оспа обезьян может протекать как натуральная оспа, но она быстро ослабевает, когда передается от человека к человеку. Никогда не было большого размаха», — отметил вирусолог.