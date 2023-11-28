Здоровье 28 ноября 2023, 16:17 Вирусолог Альтштейн связал вспышку пневмонии в Китае с коронавирусом

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Больницы в северных регионах Китая переполнены маленькими пациентами с пневмонией. Во вспышке болезни может быть замешан коронавирус, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, причиной роста заболеваемости и наиболее вероятным возбудителем стала микоплазма пневмонии. Во многих случаях штамм может быть устойчивым к антибиотикам.

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При этом микоплазма не грозит пандемией, она может спровоцировать лишь локальные вспышки в отдельных районах, добавил вирусолог.