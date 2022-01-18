Вирусолог Альтштейн: развитие «омикрона» в России будет проходить по сценарию Южной Африки

«Омикрон» в Южной Африке сначала начал стремительно распространятся, а затем коронавирусная волна постепенно пошла на спад. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отметил, что аналогичный сценарий ждет и Россию. Об этом сообщили NEWS.ru.

Медик подчеркнул, что пик роста числа заболеваний придется на ближайшие недели. К середине февраля стоит ждать спада. При этом если все больше людей начнет прививаться, то можно будет рассчитывать на завершение пандемии.

«Сейчас в Европе заболеваемость очень высокая, но она остановилась. Что касается Южной Африки, где все это началось — там шло развитие заболевания, потом остановка, и позже — достаточно быстрое окончание. Надеюсь, что у нас пойдет по такому сценарию», — заявил Альтштейн.