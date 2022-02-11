Вирусолог Альтштейн рассказал, «омикрон» или ОРВИ сильнее воздействует на организм

«Омикрон»-штамм коронавируса и ОРВИ действительно являются похожими между собой, однако действуют эти заболевания совершенно по-разному. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал об особенностях каждой болезни.

«ОРВИ — это очень широкое понятие. Там много вирусов-возбудителей. Некоторые серьезные заболевания могут быть. Поэтому ОРВИ — это не очень точное определение вируса. „Омикрон“ определенно где-то в два-три-четыре раза менее патогенный», — пояснил специалист.

Врач обратил внимание на тот факт, что коронавирус в большей степени поражает легкие и сосуды, а также сказывается на работе различных органов. При этом новый штамм действует мягче, влияя на верхние дыхательные пути. Из-за этого количество летальных исходов постепенно идет на спад.

Врач подчеркнул, что для эволюции вируса такое развитие событий является нормальным. За два года пандемии коронавирус успел ослабнуть.