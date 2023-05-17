Здоровье 17 мая 2023, 20:07 Вирусолог Альтштейн рассказал, что энцефалит обычно начинается с высокой температуры

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С наступлением тепла активизируются клещи, главные возбудители боррелиоза и энцефалита. О симптомах этих заболеваний «Общественной службе новостей» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По ее словам, энцефалит, как правило, сопровождается высокой температурой. Это первый симптом заболевания.

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«В первый день его очень трудно отличить от любого недомогания, потом появляется слабость в руке, потом в ноге и появляются неврологические признаки», — отметил врач.

Для боррелиоза же характерны большие красноватые круги вокруг укуса клеща. При подобных симптомах необходимо сразу обратиться к врачу.

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