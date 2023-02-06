Здоровье 06 февраля 2023, 17:32 Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, грозит ли России вспышка лихорадки Денге

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В Россию завезли лихорадку Денге, но это не может вызвать широкого распространения в стране. Об этом Lenta.ru рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

По его словам, опасности эпидемии в России нет. В страну въехали два зараженных жителя Красноярского края. Но болезнь передается при контакте с насекомым. При взаимодействии с зараженным человеком она не распространяется.

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«Опасности передачи я не вижу, потому что Денге распространяется все-таки посредством переноса с насекомыми, напрямую не заразна. Я думаю, что все закончится благополучно», — сказал Александр Чепурнов.

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Напомним, лихорадку Денге переносят некоторые комары. Это заболевание широко распространено в странах в Центральной и Южной Америки, на Филиппинах и в Таиланде.