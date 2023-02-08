Здоровье 08 февраля 2023, 10:22 Вирусолог Аграновский рассказал, действительно ли маски бесполезны при COVID-19 Вирусолог Аграновский посоветовал не отказываться от масок в период пандемии

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Международная организация «Кокран» провела исследование, в ходе которого пришла к выводу, что ношение масок во время пандемии COVID-19 не смогло снизить распространение болезни. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, стоит ли доверять такой информации, написал «Ридус».

По словам специалиста, работа является интересной, однако не дает точного результата. Он подчеркнул, что во время исследования ученые не учли множество важных факторов.

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«Данное исследование представляется интересным, но оно не дает ответа на важные вопросы: насколько строго соблюдался масочный режим в выборках? Сколько человек в группах носили маску под носом, согласитесь, это часто случается?» — заметил он.

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Аграновский заявил, что ношение маски может однозначно защитить от инфицированных ОРВИ. По этой причине в период пандемии лучше не отказываться от защитных средств.