Вирусолог Аграновский посоветовал вакцинироваться от COVID-19, несмотря на спад пандемии

Несмотря на спад пандемии, важно вакцинироваться от коронавируса, так как прививка может помочь защититься от новых подвидов заболевания. Таким мнением поделился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Об этом сообщил RT.

«Вакцина «Спутник V» сделана против нулевого (первого) уханьского штамма, но она достаточно эффективна и против других штаммов, включая подвиды «омикрона», — пояснил медик.

Он подчеркнул, что прививка не способна полностью защитить от COVID-19. Однако течение болезни пройдет намного легче.