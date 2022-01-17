Вирусолог Аграновский: «омикрон»-штамм может вызывать у детей бронхиты с опасными последствиями

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, чем опасен мутировавший коронавирус. По его словам, новый «омикрон»-штамм способен вызывать у детей бронхиты с опасными последствиями. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Специалист отметил, что контагиозность штамма находится на уровне кори и ветрянки — самых быстро распространяющихся вирусных инфекций.

«Другой вопрос, что будет с последствиями этой инфекции омикроновой в нашей популяции. Тут разные сведения поступают, что это штамм менее летальный, это так, но за счет широкого распространения недооценивать его не стоит, тем более, радоваться его приходу не стоит. Сейчас большое внимание инфекциям, которые вызывает „омикрон“ у детей, достаточно с опасными последствиями бронхиты», — добавил вирусолог.

По его словам, россиянам, как и прежде, следует избегать людных мест и носить маски. Мутировавший вирус продолжит распространяться по стране, постепенно вытесняя доминирующую до него «дельту», заключил специалист.