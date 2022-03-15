Скворцова рассказала о разработке «вирусной триады» против COVID-19

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала, что в стране разработали «вирусную триаду» против COVID-19. В нее входят тест-системы, противовирусный препарат для лечения и профилактическая вакцина. Об этом она заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, ее слова приводит сайт Кремля.

С марта 2020 года российские специалисты разработали целую линейку тестов «АмплиТест», которые выявляют разновидности штамма «омикрон».

«Почему это важно? Потому что это позволяет и эпидемиологическую ситуацию оценивать, и прогнозировать с учетом совершенно иных свойств „омикрона“ по сравнению с „дельтой“, и делать необходимые расчеты для медицинских организаций», — указала Скворцова.

Также она отметила, что в декабре в России зарегистрировали препарат «Мир». Это первый в мире препарат, основанный на вирусной интерференции. Он выключает один из геномов вируса SARS-Cov-2.

«Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции», — указала глава ФМБА.

Еще один зарегистрированный против COVID-19 в России препарат — это «Лейтрагин», он препятствует развитию цитокинового шторма.

Также в январе этого года Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл». В России на данный момент выпускается пять вакцин от коронавируса: «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».