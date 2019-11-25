Вирус распространился на Урале из-за морозов
Число заболевших ОРВИ выросло в Свердловской области из-за сильных морозов в середине ноября, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова.
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«В период с 14 по 20 ноября в Свердловской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 11%», — заявил Андрей Цветков.
По словам министра, количество, заболевших внебольничными пневмониями, не изменилось в указанный период.
Ранее стало известно, что столбик термометра резко опустится со среды, 13 ноября, на азиатской территории России, а также на севере и северо-востоке страны. В Свердловской области ночью температура воздуха снижалась до -25 градусов, а днем до -13 градусов.