Вирус распространился на Урале из-за морозов

Россиян ждут аномальные холода на этой неделе Подробнее

«В период с 14 по 20 ноября в Свердловской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 11%», — заявил Андрей Цветков.

По словам министра, количество, заболевших внебольничными пневмониями, не изменилось в указанный период.

Ранее стало известно, что столбик термометра резко опустится со среды, 13 ноября, на азиатской территории России, а также на севере и северо-востоке страны. В Свердловской области ночью температура воздуха снижалась до -25 градусов, а днем до -13 градусов.