«Вирус очень коварный». Врач назвал симптомы ОРВИ для звонка в поликлинику

Даже небольшая температура и першение в горле считаются симптомом ОРВИ, поэтому, чтобы не допустить распространения коронавируса, нужно сообщить об этом в поликлинику. Об этом «360» сказал столичный терапевт Дастин Муратов.

«Если у человека имеются симптомы, похожие на ОРВИ, в том числе повышение температуры, боли в горле, насморк, кашель, необходимо обратиться в ближайшую поликлинику, которая находится рядом с домом, и проинформировать о том, что такая симптоматика есть, пригласить на дом врача», — объяснил Муратов.

После этого больной подписывает документ о 14-дневной самоизоляции. В течение этого периода его каждый день осматривают, в том числе удаленно. При появлении признаков пневмонии пациента направят на компьютерную томографию, а при ухудшении — в стационар.

По словам Муратова, симптомы коронавируса могут быть самыми разными, их может не быть совсем.

Есть пациенты, у которых тесты показали положительный результат, но у них нет абсолютно симптомов. У других может быть нехватка воздуха, повышение температуры, боль в горле, конъюнктивит. Вирус очень коварный. У каждого человека проявляется по-разному Дастин Муратов.

Как сообщили столичные власти, с 22 апреля все пациенты с подозрением на коронавирус или ОРВИ обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому. Им разрешено покидать свой дом только для получения медицинской помощи. Этот режим распространяется и на тех, кто живет с ними в одном квартире. Но для последних сделано исключение: кроме походов в больницу, им разрешено выходить в магазин и аптеку, выбрасывать мусор и гулять с домашними животными в 100 метрах от дома.

В Москве, по информации на 21 апреля, зафиксировали 29,4 тысячи случаев заражения коронавирусом.