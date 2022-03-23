Вирус-невидимка. Биолог Чумаков оценил угрозу «стелс-омикрона» для России

«Стелс-омикрон» уже вернул коронавирус в Китай, единичные случаи выявили и в России. О том, стоит ли опасаться очередной вспышки, «360» рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Штамм коронавируса «стелс-омикрон» на самом деле возник очень давно, еще на пике распространения первого «омикрона» в Европе. И в некоторых странах даже доминировал.

«Где-то уже на пике возник вот этот другой вариант немножечко, и он стал вытеснять этот первый вариант. Далее, когда наступил уже в Голландию и Данию, этот „стелс-омикрон“, BA.2, стал вообще доминирующим», — рассказал Чумаков.

Этот вариант распространяется немного быстрее, чем изначальный «омикрон». Но, по словам Чумакова, он не более болезнетворный.

В России пока выявили лишь единичные случаи «невидимки», отметил профессор. И, по мнению Чумакова, для россиян этот подвариант «омикрона» не представляет большой угрозы, учитывая коллективный иммунитет.

«У нас распространялся в основном изначальный вариант „омикрона“. Сейчас у нас тоже практически его нет. Есть единичные случаи „стелс-омикрона“. Но, на мой взгляд, он никакой серьезной угрозы нам не представляет, потому что сейчас уже сформировался довольно большой коллективный иммунитет, после того как прошла волна „омикрона“», — объяснил биолог.

Сейчас россияне более-менее устойчивы к любому штамму, который есть, считает Чумаков.

«Я думаю, что у нас никакой вспышки не будет, в Европе тоже. Возможно, это будет распространяться в тех странах, где „омикрон“ еще не прошел», — предположил он.

А вот китайцам придется переболеть. Там «стелс-омикрон» уже стал доминирующим.

«Тревожная ситуация в Китае, который за счет своей вакцины и строгих мер избежал массивных волн заболевания. Но они не могут все время держать такую оборону, и рано или поздно им придется переболеть. Но расчет на то, что они будут переболевать уже таким вариантом вируса, который будет сильно ослаблен», — отметил Чумаков.

По мнению биолога, сейчас серьезных угроз от коронавируса в мире нет.

В Минздраве ранее заявили, что «стелс-омикрон» может стать доминирующим в РФ. По данным Роспотребнадзора, на его долю приходится уже около 50% случаев заражения.