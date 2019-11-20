Ягода-убийца. Врачи просят не давать детям виноград этого сезона

Британский педиатр Люк Саммартино призвал родителей не кормить в 2019 году детей виноградом, потому что в этом сезоне настолько велик, что может вызвать удушье.

Он уже несколько раз столкнулся с ситуацией, когда дети пытались проглотить виноградину целиком, но фрукты застревали дыхательных путях.

«В этом сезоне виноград особенно велик. Это может представлять опасность. Были случаи, когда дети глотали целый виноград, и он застревал в их глотках», — цитирует его Daily Mail.

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В 2017 году врачи столкнулись со сложным случаем, когда пятилетний мальчик из Брисбена пытался проглотить целую виноградину, но она застряла в его дыхательных путях и ему пришлось экстренно делать операцию под общим наркозом.

Доктор Саммартино посоветовал родителям разрезать виноград на более мелкие кусочки, чтобы избежать удушья.

«Как педиатр, который консультируется с сотнями семей каждый год, я видел и слышал о таких случаях много раз. Подобные инциденты очень пугают родителей. Они действительно представляет собой опасную ситуацию, требующую немедленного вмешательства», — сказал он.

Вишня и ягоды, а также целые кусочки консервированных фруктов также входят в число продуктов, представляющих опасность. Доктор Саммартино призвал родителей с осторожностью относиться и к сухофруктам, таким как изюм.