Ягода-убийца. Врачи просят не давать детям виноград этого сезона
Он уже несколько раз столкнулся с ситуацией, когда дети пытались проглотить виноградину целиком, но фрукты застревали дыхательных путях.
«В этом сезоне виноград особенно велик. Это может представлять опасность. Были случаи, когда дети глотали целый виноград, и он застревал в их глотках», — цитирует его Daily Mail.
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В 2017 году врачи столкнулись со сложным случаем, когда пятилетний мальчик из Брисбена пытался проглотить целую виноградину, но она застряла в его дыхательных путях и ему пришлось экстренно делать операцию под общим наркозом.
Доктор Саммартино посоветовал родителям разрезать виноград на более мелкие кусочки, чтобы избежать удушья.
«Как педиатр, который консультируется с сотнями семей каждый год, я видел и слышал о таких случаях много раз. Подобные инциденты очень пугают родителей. Они действительно представляет собой опасную ситуацию, требующую немедленного вмешательства», — сказал он.
Вишня и ягоды, а также целые кусочки консервированных фруктов также входят в число продуктов, представляющих опасность. Доктор Саммартино призвал родителей с осторожностью относиться и к сухофруктам, таким как изюм.