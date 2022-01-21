Видеть четко и ясно. В московской клинике рассказали, как быстро и эффективно избавиться от катаракты

Возможность видеть четко и в ярких красках, увы, зачастую пропадает с возрастом. Одной из распространенных патологий среди старшего поколения является катаракта. Врачи московской клиники рассказали, что делать в случае, если начинаешь видеть все словно через пленку и какие есть способы лечения.

Как рассказали врачи клиники «3Z», наиболее распространенный вид катаракты — возрастная. К 70 годам помутнение хрусталика начинается практически у каждого. Пациенты с катарактой смотрят на мир словно сквозь пленку, а если не лечить заболевание, то есть опасность и вовсе ослепнуть.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня есть доступное и эффективное лечение этого заболевания. К примеру, в клинике «3Z» хирургия катаракты возможна по мировым технологиям. На диагностику, анализы и операцию уходит всего день. Все обследования бесплатны.Каждому пациенту помогает персональный менеджер — он сопровождает, заполняет документы и, если нужно, вызовет такси.

«Это очень удобно для тех, у кого, например, нет родственников. Или для тех детей, которые хотят прооперировать своих родителей, но, к сожалению, в связи с большой занятостью, они не могут сопровождать своих родителей. Мы берем всю заботу о наших пациентах на себя», — рассказала персональный менеджер клиники «3Z» Алена Лебедева.

Источник фото: телеканал «360»

Сама операция длится в среднем семь минут. Помутневший хрусталик удаляют с помощью ультразвука. Вместо него ставят имплант искусственной линзы. Все по принципу «хирургии одного дня». В таком случае стационар не нужен — пациент едет домой.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый пациент, которому выставлен диагноз „катаракта“, „пресбиопия“, либо он имеет витреоретинальные заболевания, получает такой пакет. Проходит клинические лабораторные обследования, консультации ЛОРа, стоматолога, анестезиолога. Каждый пациент из этой категории получает трансфер на операцию и с операции. Для далеко живущих мы можем предоставить гостиницу, чтобы переночевать и после операции спокойно прийти на послеоперационную выписку», — отметил главный врач клиники «3Z» Дмитрий Перегудов.

Важно знать, что катаракта может долго оставаться незамеченной. А потом, развиваясь, через несколько месяцев стать причиной слепоты. Вовремя поставленный диагноз и своевременное лечение помогут сохранить зрение. Поэтому, даже если вас ничего не беспокоит, проходить профилактический осмотр у офтальмолога стоит минимум раз в год.