Наблюдение врачей: ВИЧ-инфицированные реже заражаются коронавирусом

Носители вируса иммунодефицита человека имеют меньший риск заражения коронавирусом. Это показали результаты наблюдательного исследования в Нью-Йорке. Среди носителей возбудителя только 0,8% были ВИЧ-инфицированными. При этом в городе достаточно большое количество людей с ВИЧ.

Об этом рассказал руководитель подмосковного «Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Александр Пронин. Он выступил на заседании общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее».

Он подчеркнул, что это пока наблюдательные исследования без протоколов и с очень ограниченным количеством пациентов. В остальном у ВИЧ-положительных людей коронавирус вызывает такие же симптомы, а течение заболевания протекает также тяжело.

«Пожилые люди, живущие с ВИЧ и сопутствующими заболеваниями сердца, легких входят в группу риска так же, как и люди без ВИЧ. Клинические характеристики тоже не отличаются. Риск осложнений у пациентов с тяжелой формой иммунодефицита высокий», — рассказал эксперт.

На сегодняшней конференции, которая проходит в Московской области эксперты обсудили ситуацию с коронавирусом и его влияния на органы человека. В частности, почки оказались на втором месте по поражению после легких.

До 90% пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, получают повреждение почек. Задача врачей выявить и купировать эту проблему в течении семи дней, в противном случае болезнь примет хроническую форму.