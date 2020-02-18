Китайцам временно запретили въезд в Россию

С 20 февраля для граждан Китая временно запрещается въезд в Россию. Под ограничение попадают поездки в личных целях, туризм и работа на территории РФ.

Об этом сообщает «РИА» Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение о временном ограничении въезда граждан Китая. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Помимо этого, временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд рабочих из КНР.

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться. Каждый день сотни людей заражаются инфекцией. Как обстоят дела с коронавирусом в России и мире — в материале «360».