Здоровье 20 апреля 2023, 16:03 Ветврач Шеляков посоветовал аккуратно подходить к покупке лекарств для питомцев Ветврач Шеляков заявил, что на рынке лекарств для животных увеличилось число подделок

Читать 360tv в

На рынке лекарств для животных начали появляться подделки. Чаще всего злоумышленники копируют средства для борьбы с клещами. Такой информацией поделился ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, подобная ситуация в России последний раз возникала 15 лет назад. Связано это в увеличением спроса на подобные лекарственные препараты, написал сайт kp.ru.

Реклама

«На фоне, опять же, увеличивающегося спроса опять пошло снижение качества. Возможно, просто с истекшим сроком хранения, может быть, просто откровенные фальсификации, когда упаковки очень похожие, таблетки очень похожие, а на самом деле совсем не то», — отметил Шеляков.