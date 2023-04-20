20 апреля 2023, 16:03
Ветврач Шеляков посоветовал аккуратно подходить к покупке лекарств для питомцев
Ветврач Шеляков заявил, что на рынке лекарств для животных увеличилось число подделок
На рынке лекарств для животных начали появляться подделки. Чаще всего злоумышленники копируют средства для борьбы с клещами. Такой информацией поделился ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Об этом сообщило РИАМО.
По словам специалиста, подобная ситуация в России последний раз возникала 15 лет назад. Связано это в увеличением спроса на подобные лекарственные препараты, написал сайт kp.ru.
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«На фоне, опять же, увеличивающегося спроса опять пошло снижение качества. Возможно, просто с истекшим сроком хранения, может быть, просто откровенные фальсификации, когда упаковки очень похожие, таблетки очень похожие, а на самом деле совсем не то», — отметил Шеляков.
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