Ветврач рассказал, нужно ли делать прививку от коронавируса питомцам

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, нужно ли делать прививку от коронавирусной инфекции домашним животным, сообщило радио Sputnik.

Напомним, что Россельхознадзор планирует объявить о создании вакцины от коронавируса для домашних и диких животных в апреле текущего года. Этот препарат разрабатывался медленнее чем «человеческий», так как среди братьев наших меньших всплеск заболеваемости еще не произошел.

«Препарат сделают, его начнут использовать, но не быстро, поскольку пока такой актуальности, как у вакцины для людей, наверное, нет. Дело в том, что за прошедший год уже могла возникнуть мощнейшая эпизоотия коронавируса среди домашних и не домашних животных, но ее нет», — пояснил Цыпленков.

Хоть угроза инфицирования и довольно мала, врач порекомендовал хозяевам делать прививки своим питомцам, как только возникнет такая возможность. По словам специалиста, хуже от вакцины собаке или кошке точно не станет. Благодаря действию препарата любимец не заболеет COVID-19. Помимо прочего, прививки обязательно будут делать в питомниках.