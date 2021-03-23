Вьетнам зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Вьетнам зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V». В результате он стал 56-й страной, которая одобрила применение российского препарата. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнам стал 56 страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Регистрация „Спутник V“ осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сказано в сообщении.

В фонде подчеркнули, что российскую вакцину одобрили в странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.Сейчас «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству одобрений, полученных от государственных регуляторов.

В РФПИ отметили, что этот препарат является одной из лучших вакцин против коронавируса в мире. Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что Вьетнам входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, поэтому одобрение вакцины там позволит «обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений».

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о невозможности повторной вакцинации «Спутником V» через год-два. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталия Пшеничная пояснила, что ее слова поняли неправильно.

За последние сутки в России зафиксировали 8457 случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель с конца сентября 2020 года. С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 4 474 610 россиян, выздоровели — 4 088 045, умерли — 95 818.