Здоровье 28 марта 2024, 11:49 Ветеринар Земская: ожирение снижает качество и продолжительность жизни питомцев

Читать 360tv в

Избыточный вес опасен для животных тем, что он повышает нагрузку на сердце и другие органы. Питомец может заработать хроническую сердечную недостаточность. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская.

Ветеринар отметила, что ожирение в принципе снижает качество и продолжительность жизни питомцев. Оно способствует появлению инсулинорезистентности и увеличивает нагрузку на суставы.

Реклама

Лишний вес также может сигнализировать о гипотиреозе (снижение функции щитовидной железы) или синдроме Кушинга (избыточная выработка кортизола в организме) у животного, добавила Земская.