Здоровье 19 апреля 2023, 22:47 Ветеринар Шеляков рассказал, как выжить при укусе гремучей змеи Ветеринар Шеляков заявил, что при укусе гремучей змеи важно не дать яду попасть в кровь

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При укусе гремучей змеи важно не дать яду всосаться в кровь. Такой информацией поделился врач-ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. Об этом сообщило издание News.ru.

В случае, если змея укусила человека в руку или ногу, стоит наложить жгут или повязку. Нужно избегать резких движений, а также наложить холодный компресс. При этом самыми опасными укусами являются укусы в шею, грудь или лицо.

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«Тут никак особенно не подействуешь, если не удается отдавить яд из раны, при условии, что она неглубокая, то надо добираться до медицинского учреждения», — отметил Шеляков.