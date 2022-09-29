Ветеринар Шеляков назвал болезни, которыми может заразить непривитый питомец | 360°

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Ветеринар Шеляков назвал болезни, которыми может заразить непривитый питомец

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Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что от непривитого домашнего животного можно легко заразиться лептоспирозом. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным газеты «Известия», это довольно частое заболевание. Его можно подхватить, просто искупавшись в водоеме после инфицированного питомца.

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Еще одна опасность — это клещи. Они могут перебраться на человека и передать ему боррелиоз или болезнь Лайма, заключил врач.

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