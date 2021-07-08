Ветеринар рассказал, как защитить питомцев от жары

Жаркая погода крайне опасна не только для людей, но и для домашних животных. В жаркой квартире питомец может погибнуть из-за теплового или солнечного удара. Люди куда легче переносят жару, ведь у них есть возможность ополоснуться под холодным душем или посидеть под кондиционером. Заслуженный ветеринар Российской Федерации Сергей Середа рассказал, как защитить любимцев в столь изнуряющую погоду. Об этом сообщил kp.ru.

Специалист отметил, что если животное вялое и слабое, засыпает днем и часто дышит, это может быть причиной перегрева. В таком случае нужно охладить питомца всеми возможными способами — накрыть смоченным в холодной воде отжатым полотенцем, положить рядом грелку со льдом, обернутую тканевой салфеткой, переставить лежанку или клетку в тень, направить на питомца поток воздуха из кондиционера. После этого стоит как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику, так как последствия могут быть печальными.

«Абсолютно у всех домашних питомцев — собак, кошек, кроликов, морских свинок и так далее — реакция на жару примерно одинакова. Механизм перегревания и охлаждения у всех них один и тот же. Все они жару переносят очень плохо, поскольку привыкли находиться в других условиях и перегрев от летнего солнца для них — настоящий стресс», — предупредил врач.

Специалист предупредил, что важно внимательно следить за своим питомцем. Например, не стоит оставлять животное в автомобиле в жаркую погоду. От теплового удара не спасет даже открытое окно. Покидая дом, стоит открыть окна и закрыть шторы, чтобы животному было комфортно. Также важно налить питомцу полную миску воды. Середа заявил, что для комфорта животного можно также использовать кондиционер.

«Вентилятор — это очень хорошо. Можно и кондиционер использовать, но только, не забывайте, что долго находиться под кондиционером животному нельзя, поскольку это может привести к воспалению легких. Все должно быть в меру», — отметил он.