Ветеринар рассказал, как безопасно привить животное от коронавируса
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, как нужно прививать домашнее животное от коронавируса. По его словам, вакцинация может быть опасна для питомцев, которые уже чем-то болеют, сообщило РИА ФАН.
«Вакцина — это заболевание животного, только в легкой форме. То есть заболевание для приобретения иммунитета. А если животное уже болеет чем-то в это время, то, наоборот, можно обострить существующее заболевание», — отметил специалист.
Как считает Шеляков, сам препарат не опасен для питомца, так как одобрен Россельхознадзором. При этом ни в коем случае нельзя прививать животное самостоятельно в домашних условиях. Делать это должен только специалист.