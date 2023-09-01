Здоровье 01 сентября 2023, 11:08 Ветеринар оценил эффективность российской технологии протезирования животных Ветврач Горшков: технология протезирования для животных доказала эффективность РИА «Новости»

Читать 360tv в

Технология хирургов-ветеринаров из Новосибирска по установке напечатанных на 3D-принтере протезов для домашних животных показала свою эффективность. Однако, по словам врача новосибирской клиники «Бэст» Сергея Горшкова, она требует постоянной доработки. Об этом он рассказал в разговоре с РИА «Новости» в День ветеринарного работника России.

Впервые в мире российские ветеринары установили собаке по кличке Моника протезы всех четырех лап в 2021 году. Животное переехало жить в Великобританию и хорошо себя чувствует, импланты прижились на 90%.

Реклама

«Собака Моника сейчас живет в Англии, у нее есть куратор, она за ней наблюдает и присылает нам видео. Собака бегает по полям и лесам», — рассказал Горшков.

В начале 2020 года новосибирские ветеринары установили протезы на все лапы кошке из Новокузнецка. За последние несколько лет специалисты сделали в общей сложности порядка 40 подобных операций.