Ветеринар объяснил, как ухаживать за переболевшей COVID-19 кошкой

Специалист рекомендовал обратить внимание на линейку гастрокормов при проблемном пищеварении. Она есть почти у каждого производителя кормов премиум-класса. Питомцу необходимо придерживаться такого рациона в течение хотя бы двух месяцев. Если кот ест натуральную пищу, важно сделать ее как можно более калорийной. При этом продукты должны быть легкоусвояемыми.

«Что касается натуральной еды, здесь пища должна быть легкая — куриный бульон или куриное мясо. Если раньше давали кашу, то она должна быть жидкой консистенции. Можно давать рисовый отвар, молочнокислые продукты», — уточнил Пашкевич.

Помимо прочего, стоит правильно организовать пространство, в котором проживает кошка. Оно должно быть чистым и сухим. Также некоторое время можно пользоваться бактерицидными лампами. При работе кварцевых ламп в комнате не должно быть людей, животных и комнатных растений.