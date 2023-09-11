Здоровье 11 сентября 2023, 12:52 Ветеринар Чеченова: 20 минут в кипящей воде позволяют убить большую часть гельминтов в мясе и рыбе

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Всего 20 минут в кипящей воде позволяют убить большую часть гельминтов в мясе и рыбе. Об этом изданию NEWS.ru сообщила специалист «Центра оценки качества зерна» Марина Чеченова.

По словам ветеринарного врача, для уничтожения отдельных видов паразитов потребуется около двух часов варки.

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«Некоторые виды, например, такие как трихинеллы, требуют дополнительно два часа для уничтожения», — сказала она.

Свежую говядину следует держать на плите около 1,5 часа, телятину — не менее часа, а свинину — около двух часов. Рыба требует не менее 35 минут варки.