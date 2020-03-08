Весной вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

Сейчас в магазинах можно найти продукты на любой вкус и кошелек, отметил медик. Это позволяет гражданам обеспечить свой организм неободимыми витаминами и микроэлементами. Авитаминоза — это недостаток определенного витамина в организме. Он может проявиться только у тех людей, кто сознательно ограничивает себя в еде.

Парадоксальным образом это касается вегетарианцев, которые в своем рационе имеют много овощей и фруктов. Но как заметил врач, в России культура вегетарианства не развита, и агропромышленная индустрия не обеспечивает таких людей полноценным рационом, который способен покрыть потребности во всех необходимых веществах.

«Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов», — рассказал Болибок. Он отметил, что сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы. Врач добавил, что их анализы показывают дефициты, вплоть до малокровия.

Медик советует людям перед переходом на вегетарианскую диету обратиться к врачу. В этом случае специалисты помогут подобрать необходимые продукты. Также медики помогут и так называемым традиционалистам, которые едят одни и те же продукты. При таком рационе какие-то питательные элементы организм получает в избытке, а каких-то ему недостает.

Врач считает, что избежать яркого дефицита полезных веществ в организме можно, если периодически менять свой рацион и пробовать что-нибудь новое. «Разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме», — считает Болибок.

Российский бобслеист Алексей Воевода не ест мясо уже около 10 лет. Отказаться от стейков и котлет было просто, а вот от сыра — уже сложнее. Но подмосковные фермеры создали продукт, подходящий даже вегетарианцам. На его производстве побывал корреспондент «360».