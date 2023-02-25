Здоровье 25 февраля 2023, 12:58 Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начнется в России с 1 марта Кабмин РФ: эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начнется 1 марта freepik

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Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств начнется с 1 марта. Постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ разместили на сайте кабмина РФ.

Тестирование проведут в столице, а также в Московской и Белгородской областях.

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«В эксперименте примут участие аптеки, у которых есть собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом», — уточнили авторы постановления.

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Также к местам продаж выдвинули и другие требования. Среди них наличие помещений для хранения заказов и возможность доставки с помощью баков с определенным температурным режимом.

Кроме того, в постановлении указали определенный список лекарств. В рамках эксперимента к дистанционной покупке допустили антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний. Для онлайн-заказов не будут доступны лекарства, в составе которых есть наркотические, психотропные или объемная доля этилового спирта превышает уровень в 25%.