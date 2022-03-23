Главный врач популярной сети офтальмологических клиник Татьяна Шилова заявила, что среди людей мало кто задумывается о том, как весеннее солнце может нанести вред нашим глазам. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

По словам специалиста, ультрафиолет может вызвать макулодистрофию, которая в дальнейшем может спровоцировать ухудшение зрения.

«Ультрафиолет поражает центр сетчатки глаза, что ускоряет развитие макулодистрофии. Впоследствии эта болезнь может привести к сильному ухудшению зрения. Особенно когда глаза подвергаются длительному воздействию солнца», — рассказала специалист.

Кроме того, весенние солнечные лучи создают опасные для глаз блики, написало utro.ru.

С наступлением весны человек также рискует получить солнечный ожог, последствия которого будут заметны на протяжении целых суток. Чтобы всего этого не произошло, Шилова рекомендует гражданам покупать солнечные очки с защитой от ультрафиолетовых лучей. Таким образом можно будет сберечь не только здоровье глаз, но и хорошее зрение.