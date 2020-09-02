«Весь самолет отравился бы»: экс-член комиссии ООН указал на странность версии об отравлении Навального «Новичком»

В группу «Новичок» входит около восьми фосфорорганических веществ нервно-паралитического действия. Их применяют для распыления, и все, кто оказывается в зоне его действия, через несколько минут падают без сознания. Об этом «360» рассказал бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«Это нервно-паралитический газ бинарный, состоящий из двух компонентов. Как его можно применить против отдельно взятого человека — непонятно», — заявил эксперт.

При этом он отметил, что при якобы отравлении Навального никто не пострадал и никому не потребовалась эвакуация, как это было в Солсбери в истории со Скрипалями.

«Все это очень странная история. Либо это был не „Новичок“, либо это был какой-то неправильный „Новичок“», — отметил Игорь Никулин.

Эксперт рассказал, что по одной из версий, Скрипалей отравили при помощи микрокапсул с отравляющим веществом. Их могли поместить в воду или другой напиток. После попадания в организм капсула растворялась и яд начинал действовать.

«Если бы ему (Навальному — прим. ред.), как рассказывают, белье испачкали, то там бы весь самолет отравился. Если бы там ручку кто-то намазал, то десятки были бы пострадавших как минимум», — подчеркнул специалист.

Он предложил дождаться документальных доказательств от властей Германии, но при этом не исключил, что их не будет, так же, как и в случае со Скрипалями.

Ранее создатель «Новичка» Леонид Ринк заявил, что симптомы Навального не соответствовали тому, как если бы против него использовали его разработку. По его словам, были бы судороги, а после смерть, а не кома.

О том, что в организме Алексея Навального нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», заявило правительство Германии. В тексте заявления немецкого Кабмина говорится, что яд попал к мужчине во время его нахождения в России. Берлин потребовал от Москвы прокомментировать результаты экспертиз. Все документы о состоянии Навального и проведенных процедур Германия передаст Министерству иностранных дел России, а также странам-партнерам по ЕС и НАТО. Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получил никакой информации от Германии о проведенных лабораторных исследованиях.

Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оттуда потерявшего сознание пассажира перевезли в местную больницу. В ходе обследования врачи не обнаружили в анализах Навального никаких отравляющих веществ. 22 августа пациента без сознания перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.