Здоровье 21 августа 2023, 16:45 Версию о естественном происхождении коронавируса назвали самой вероятной ВОЗ назвал самой вероятной версию о естественном происхождении COVID-19 Freepik

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Вероятнее всего коронавирус возник естественным, а не лабораторным путем. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар в беседе с Financial Times.

«Все более вероятным становится естественное происхождение [коронавируса]», — сказал он.

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При этом, по его словам, рассматриваются и другие версии происхождения заболевания. Речь идет в том числе об утечке биоматериала из Уханьского института вирусологии, а также о передаче COVID-19 через мясо инфицированных животных с рынков.

Фаррар заверил, что необходимо организовать новую миссию Всемирной организации здравоохранения в Китай. Это нужно, как отметил он, чтобы найти истинные причины происхождения коронавируса, если КНР будет готова делиться всей информацией.

В середине августа ВОЗ сообщила, что число случаев заболевания коронавирусом за последний месяц серьезно выросло по всему миру. По данным организации, только в период с 17 июля по 13 августа им заразились свыше 1,4 миллиона человек. Их них порядка 2,3 тысячи пациентов скончались.