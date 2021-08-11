Названа стоимость испытаний назальной версии «Спутника V»

Чистота компонентов для производства вакцины «Спутника V» превосходит технологию очистки, которую используют другие производители векторных вакцин. Отечественная конструкция препарата показала, что сейчас является самой оптимальной и высокоэффективной. Ведется разработка вакцины в форме назального спрея.

Об этом газете «Известия» рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он напомнил, что именно эту форму вакцины выбрала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Назальная форма препарата пока не зарегистрирована, но это тот же самый «Спутник V». Точнее, его второй компонент. Вакцина распыляется с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость.

Гинцбург сообщил, что она уже полностью прошла доклинические испытания. Пришло время начать клинические испытания.

«Все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 миллионов рублей. Мы ожидаем, что финансировать эти исследования будут московские власти, так как Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины, и в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов, и в другие проекты, но это будет не прямо сейчас», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас решается вопрос с финансированием, начать испытания в центре могут «хоть завтра».

В мае Александр Гинцбург сообщил, что назальную форму вакцины могут зарегистрировать в 2022 году.